Sony sta tornando ai giochi per smartphone con il lancio della nuova divisione PlayStation Studios Mobile, che ha rivelato il suo primo membro, i Savage Game Studios appena acquistati.

Non preoccuparti, PlayStation non sta rifocalizzando i suoi sforzi solo sui giochi mobile. L’obiettivo di Sony continuerà a essere il gioco per console. Secondo Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, nel post di annuncio, questi nuovi sforzi saranno ‘aggiuntivi [fornendo] più strade a più persone per interagire con i contenuti [di Sony]’. È simile ai giochi per PS5 che si sono fatti strada su PC, come Marvel’s Spider-Man. A proposito, queste mosse sembrano aver dato i suoi frutti. Quando God of War è passato al desktop, ha venduto oltre due milioni di copie.

Sony non ha ancora annunciato nessun gioco

In contrasto con questi port, Sony intende sviluppare giochi per dispositivi mobili completamente nuovi, con alcuni titoli basati su marchi PlayStation affermati. Sony ha riconosciuto che gli sviluppatori della divisione Mobile ‘operano indipendentemente’ dalla divisione console.

Al momento, non si sa su cosa stia lavorando Savage Game Studios per dispositivi mobili sotto la supervisione di Sony. Savage Game Studios è un nuovo sviluppatore creato da un gruppo di veterani dell’industria dei videogiochi. Gli ex dipendenti di Rockstar, Rovio e Insomniac Games di proprietà di Sony sono tra quelli del team.

Savage non ha ancora rilasciato un singolo titolo, ma secondo la dichiarazione, sta attualmente lavorando a un ‘gioco d’azione con servizio live per dispositivi mobili AAA non annunciato’. Un gioco di servizio dal vivo è un titolo che cerca di coinvolgere le persone e di giocare per lunghi periodi di tempo. Considera World of Warcraft, un MMO in cui lo sviluppatore lavora sempre su nuovi contenuti.