Netflix: le nuove serie tv per combattere lo stress da rientro dalle vacanze

Settembre è arrivato fin troppo rapidamente, ma per fortuna Netflix ci consola dal rientro. Se state patendo il classico trauma post ferie vi consigliamo in primis di uscire a prendere un po’ d’aria e passare del tempo con i propri amici, e per ultima alternativa buttarsi in balia dei nuovi arrivi della piattaforma californiana.

Netflix: le opere di settembre

Rick and Morty, stagione 6

Durante l’Adult Swim Festival 2021 tenutosi il 13 novembre, è stata svelata la data d’uscita di Rick and Morty 6. La serie animata di genere fantascientifico si rinnoverà su Netflix il 5 settembre. La season precedente era composta da 10 episodi, pertanto si presuppone che sarà lo stesso per la sesta. Detto ciò, vi annunciamo che il trailer è già uscito ed ha come protagoniste fantascienza, azione, violenza e assurdità. A fare da contorno al tutto si ascoltano le note di Paranoid dei Black Sabbath.

Fate: The Winx Saga 2

Disponibile su Netflix dal 16 settembre. La scuola è ricominciata: addio Bruciati, la Dowling è “scomparsa” e Silva è stato imprigionato per tradimento. Anche le fate scompaiono, tranne Bloom e le sue compagne, le quali insieme scopriranno una grande minaccia tentando in tutti i modi di sconfiggerla.

Blonde

La serie ruota interamente attorno all’iconica Marilyn Monroe, da un lato solitaria, insicura, determinata, ma anche problematica. Dall’altro elegante, carismatica, sensuale e venerata. Dietro al volto celebre però si nasconde un lato oscuro in cui egli è una paziente in analisi. Preparatevi, perché il racconto della sua vita misto a finzione ci travolgeranno totalmente. creano una narrativa ideale per rivivere la diva più grande di sempre.