Netflix: dalla mitologia al thriller, le serie tv da vedere nel weekend

Netflix è aperta a qualsiasi genere, dando spazio negli ultimi mesi anche a mitologia e letteratura. Sull’elenco di serie tv è possibile vedere opere thriller, d’azione o commedie: in ogni caso la piattaforma accoglie persino le serie che già dall’inizio non promettevano nulla di buono (così come accadde con Squid Game).

Netflix: l’elenco delle migliori serie tv del mese

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra

Più che una miniserie, dal titolo potrebbe sembrare l’inizio della Divina Commedia, vista la sua lunghezza. E invece è semplicemente l’intitolazione della nuova miniserie in arrivo su Netflix prodotta da Will Ferrell. La protagonista è Kristen Bell, la quale recitò nella serie tv The Good Place (anch’essa non fu la migliore tra i capolavori). L’attrice veste i panni di Anna una donna separata, depressa, alcolizzata e con disturbo di ombrofobia. Da quando ha perso sua figlia trascorre le giornate a leggere, bere vino e guardare fuori dalla finestra. Un giorno, stordita da un mix di alcol e psicofarmaci, Anna afferma di aver assistito dalla finestra all’omicidio di Lisa, sua dirimpettaia, eppure nessuno le crede. Di certo la donna non resterà con le mani in mano.

Proiettile Vagante

Il titolo in questione, rispetto all’altro, promette bene. Trattasi del primo lungometraggio del regista francese Guillaume Pierret, classe 1983. Nel cast c’è Alban Lenoir, Nicolas Duvauchelle nei panni di Areski e Rod Paradot in quelli di Quentin. Lino sa tutto sulle auto. Dopo esser stato arrestato per aver tentato di rapinare una gioielleria, il commissario Charas nota le sue doti e decide di “arruolarlo” in una squadra per combattere un gruppo di go-fast trafficanti di droga. Quando tutto sembrava andare per il meglio l’uomo viene accusato di omicidio, ma c’è un modo per dimostrare il contrario.

Kaos

Scritta dalla sceneggiatrice di The End of the F***ing World Charlie Covell, KAOS reinterpreta la mitologia greca esplorando temi comuni come l’amore, il potere e la vita negli inferi sotto una chiave diversa. Debi Mazar nella serie Netflix interpreterà la mitologia greca in modo “audace e contemporaneo”. Con questa anche Aurora Perrineau, Jeff Goldblum e tanti altri.