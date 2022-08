La serie di titoli simulativi di volo Microsoft Flight Simulator spegne 40 candeline. Per celebrare il proprio franchise più longevo, l’azienda di Redmond ha deciso di lanciare una nuova versione speciale chiamata: Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition.

Questa versione sarà disponibile a partire dall’11 novembre 2022 e introdurrà una nuova serie di velivoli che hanno fatto la storia dell’aviazione. Si tratta di elicotteri, aeromobili e alianti fortemente richiesti dalla community.

Tra questi, spicca certamente un gigante dell’aria come l’areo di linea Airbus A-310. Ma non è tutto, proprio per celebrare il volo in ogni sua forma, in Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition arriveranno anche i velivoli storici e dall’alto valore simbolico.

Tra questi troviamo il Wright Flyer del 1903, il Curtiss JN-4 Jenny del 1915, il bellissimo Grumman G-21 A Goose del 1937 e il maestoso Hughes H-4 Hercules del 1947 anche conosciuto come Spruce Goose. Al già nutrito elenco di aerei, si aggiungeranno anche il Ryan NYP Spirit of St. Louis del 1927, il Douglas DC-3 del 1935 Douglas DC-3 e Havilland DHC-2 del 1947.

In totale, nell’edizione dei 40 anni del gioco saranno presenti 12 nuovi velivoli, 12 eliporti, 12 aeroporti dedicati agli alianti, 6 aeroporti commerciali. Gli appassionati inoltre, potranno cimentarsi in 20 missioni storiche del franchise per rivivere i fasti del passato in una versione completamente aggiornata.



Il tutto sarà rilasciato in forma gratuita e sarà disponibile su Xbox Game Pass. Ricordiamo che Microsoft Flight Simulator è disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC e tutti i device che supportano Xbox Cloud Gaming.