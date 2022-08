A partire dal 12 agosto, i giocatori PC possono cimentarsi con City Eye e sentirsi esattamente come il Grande Fratello. Il titolo infatti permette di vestire i panni di un operatore addetto al sistema di sorveglianza di una fantomatica città.

Il nostro compito sarà di mantenere la pace e la tranquillità nella città, intervenendo quando notiamo qualcosa di strano. Infatti, attraverso il sistema di sorveglianza, avremo accesso ad uno sguardo privilegiato su tutta l’area cittadina.

Monitorando costantemente le varie telecamera, sarà possibile identificare crimini o altre minacce e segnalarli a chi di competenza. Per svolgere il proprio lavoro al meglio, serviranno accurate doti di osservazione oltre ad una buona dose di arguzia per identificare tutti i potenziali problemi. Bisognerà scegliere se far intervenire la polizia, i pompieri, le ambulanze o altre figure del pronto intervento.

City Eye permette di assumere il controllo del sistema di sorveglianza cittadino e prevenire tutti i potenziali crimini e problemi

In City Eye sarà possibile scongiurare diverse tipologie di crimini tra cui il furto d’auto, gli incendi, incidenti stradali, sommosse, distruzione di proprietà e anche atti di terrorismo. Gli eventi saranno randomici, quindi la casualità rende il gameplay ancora più vario.

Lo sviluppo di City Eye è stato curato dal team di Ultimate Games S.A. che è anche il publisher insieme a Gaming Factory. Gli sviluppatori hanno lavorato per rendere il gioco attuale e credibile, basandosi sui veri sistemi di sorveglianza attivi nelle nostre città.

City Eye è disponibile su Steam e per giocarci è necessario avere una macchina che possiede i seguenti requisiti minimi: