A partire dal 22 agosto è possibile giocare a Ultimate Fishing Simulator 2. Il simulatore di pesca è disponibile in Early Access su Steam e rappresenta un enorme passo in avanti per la saga.

Il nuovo capitolo è caratterizzato da una simulazione sempre più realistica che permette di espandere le possibilità del gameplay. Non manca anche un ammodernamento del motore grafico che rende ancora più immersiva l’intera esperienza di gioco.

Grazie alla grafica migliorata, i modelli poligonali dei pesci sono estremamente definiti. Il realismo del gameplay è accentuato anche dagli innumerevoli accessori equipaggiabili, prodotti da oltre 300 brand veramente esistenti.

Ultimate Fishing Simulator 2 stravolgerà completamente il mondo dei simulatori di pesca e si preannuncia avvincente ed immersivo

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, la fase di Early Access durerà circa sei mesi su PC. Al termine di questo periodo,il titolo farà il proprio debutto anche su console. Gli appassionati di pesca potranno giocare su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ed anche su Nintendo Switch.

Il trailer di lancio conferma che il gioco va a migliorare tutti gli aspetti che hanno reso il primo capitolo un vero e proprio cult. Il primo Ultimate Fishing Simulator è uno dei titoli più famosi nella sua categoria e può vantare recensioni estremamnete positive come dimostra l’89% di gradimento su Steam.

Il publisher ha confermato che su PC sono state vendute oltre 350.000 copie. A queste vanno aggiunte le 60.000 pensate per i visori VR. Proprio la modalità VR sarà uno dei protagonisti anche di Ultimate Fishing Simulator 2 e sarà rilasciata nel corso delle prossime settimane.