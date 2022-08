Batterie che costano 6 volte di meno: ecco quelle ad alluminio-zolfo

Oggi quando si parla di dispositivi, si finisce col parlare di batterie. In realtà anche con l’arrivo delle auto elettriche il discorso risulta sempre in auge, visto la grande importanza di questi componenti all’interno ormai di qualsiasi cosa.

Nello specifico nelle batterie del futuro dovrebbe esserci quel qualcosa in più in grado di migliorare la vita in generale. Risulta molto difficile capire se, quando si legge una notizia sulle batterie, ci si ritrova di fronte a qualcosa di reale o magari solo di fronte a nuovi rumors. L’ultima notizia però avrebbe grande credibilità, dal momento che a riportarla sarebbe la rivista Nature, la quale ha pubblicato uno studio svolto dal MIT.

Batterie più economiche e resistenti

Gli ingegneri della celebre università americana hanno realizzato una batteria usando dei materiali comuni e semplicemente reperibili come alluminio, zolfo e sale.

La batteria è risultata dunque particolarmente economica, ma allo stesso tempo anche resistente al fuoco. Questo significherebbe anche la risoluzione di vari problemi di sicurezza soprattutto sulle auto elettriche del futuro. Di certo le batterie al litio hanno ottime performance, ma il materiale è molto raro e le celle prendono fuoco facilmente in caso di errato utilizzo o di incidente.

Sia il costo che la pericolosità sono dunque due aspetti da prendere in seria considerazione. I primi test sulle nuove ce l’hanno fatto capire che possono funzionare anche a temperature molto elevate, spingendosi oltre i 110° canonici e arrivando addirittura a 200°. Per il futuro dunque potremmo essere coperti da questa nuova tecnologia per le batterie, ma al momento ci sono ancora diversi test da svolgere.