Ogni Regione prevede un pagamento diverso per il bollo auto. Quest’ultima è la tassa sul possesso di un veicolo iscritto regolarmente al PRA (Pubblico Registro automobilistico). Fortunatamente, per alcune auto è possibile godere di un’esenzione. Inoltre, è prevista anche per coloro che hanno altri tipi di problematiche, come ad esempio la 104. Scopriamo di seguito maggiori dettagli.

Bollo auto: ghiotto sconto per chi fa parte di queste categorie

Il prezzo del bollo auto, come accennato prima, varia a seconda della Regione dove siamo residenti. Alcune Regioni però ragionano in maniera diverse dalle altre. Infatti, è possibile godere di sconti in Lombardia nel caso in cui andiamo ad effettuare il pagamento del bollo in una determinata modalità.

Infatti, se paghiamo con la domiciliazione bancaria, è possibile ottenere uno sconto significativo bidirezionale, sia per l’automobilista che per la Regione stessa. Si parla di uno sconto del 15% sull’importo dovuto ed è riconosciuto anche per le annate successive a quella del primo pagamento.

È sempre opportuno però recarsi sul sito ufficiale della propria Regione. Infatti, è possibile controllare se ci sono altre agevolazioni interessanti nel posto in cui siamo residenti. È altrettanto opportuno mettere in evidenza che il pagamento del bollo deve avvenire entro un mese dalla scadenza. Quindi, se scade il 31 agosto, deve essere obbligatoriamente pagato entro il 30 settembre.

Se ciò non dovesse avvenire, si potrebbe incorrere in sanzioni anche abbastanza pesanti, le quali variano in base ai giorni di ritardo. Se, ad esempio, il bollo viene pagato entro un anno dalla scadenza, si deve pagare il 30% in più dell’importo e aggiungere a questo lo 0,05% per ogni sei mesi di ritardo.