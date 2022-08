Secondo Microsoft, al momento non ci sono piani per aumentare i prezzi dei sistemi Xbox Series S e Xbox Series X. Ciò arriva dopo la notizia diffusa oggi che Sony aveva inaspettatamente aumentato il prezzo di entrambi i modelli della sua PlayStation 5 in tutto il mondo.

A causa delle “difficili condizioni economiche”, Sony ha deciso di alzare il prezzo della PS5; tuttavia, i tassi di inflazione in tutto il mondo sono attualmente ai livelli più alti degli ultimi decenni. Anche se l’azienda ha aumentato la produzione di console in risposta all’elevata domanda, ciò non ha affatto aiutato la situazione a causa dei problemi con la catena di approvvigionamento e del modo in cui l’economia globale sta funzionando.

Microsoft non aumenterà il prezzo di Xbox

Microsoft ha dichiarato in una dichiarazione a Windows Central che il prezzo al dettaglio suggerito di Xbox Series S continuerà a essere di € 300, mentre il prezzo di Xbox Series X sarà di € 500. Non appena si è sparsa la voce sull’aumento dei prezzi per PS5, molte persone online hanno iniziato a speculare sul fatto che il gigante del software e dell’hardware seguirà o meno l’esempio. Sembra che ora abbiamo la nostra risposta. Anche se è incoraggiante sentire che Microsoft non ha in programma di aumentare il prezzo di Xbox nel prossimo futuro, non si può dire cosa potrebbe accadere nel caso in cui i tassi di inflazione in tutto il mondo continuino a salire.

Il “difficile scenario economico” a cui si riferisce Sony è stato causato da una serie di cause, inclusi problemi con la gestione della catena di approvvigionamento e tassi di inflazione globali. È interessante notare che gli Stati Uniti saranno l’unica regione in cui non ci sarà un aumento dei prezzi su PS5. A partire dal mese di luglio, PlayStation 5 ha una quota di mercato del 57%, mentre Xbox Series S/X ha una quota di mercato del 42,3%.