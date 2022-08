In quest’età del cloud gaming, puoi farla franca giocando a giochi eccellenti anche se non hai attrezzature potenti per supportarli. Ora, Samsung sta raddoppiando questo dato incorporando il supporto integrato per i servizi di cloud gaming come Google Stadia, GeForce Now e Xbox Game Pass nei suoi nuovi monitor.

Questa settimana alla Gamescom 2022, Samsung ha rivelato la sua ultima gamma di display da gioco Odyssey, che include i monitor G70B e G65B. Entrambi questi monitor supportano la piattaforma Tizen di Samsung. Questa nuova formazione offre compatibilità sia per la Samsung Smart Platform, che fornisce l’accesso a una varietà di applicazioni, comprese quelle per lo streaming video, sia per il Samsung Gaming Hub.

Samsung Odyssey, i monitor non hanno ancora un costo

Questi monitor da gioco Samsung appena rilasciati sono dotati di Samsung Gaming Hub, che consente la compatibilità nativa per servizi come Google Stadia, Xbox Game Pass Ultimate, Nvidia GeForce Now, Amazon Luna e Utomik. Il Gaming Hub è stato inizialmente introdotto sulle smart TV Samsung 2022 all’inizio di quest’anno e sarà disponibile anche sul Samsung Odyssey Ark, un monitor da gioco curvo di grandi dimensioni che Samsung ha annunciato questo mese.

Questi nuovi display Odyssey supportano non solo Gaming Hub, ma anche AirPlay 2, Samsung DeX (wireless), Bixby e Alexa oltre a Gaming Hub. Il monitor Samsung Odyssey G70B per il personal computer gaming sarà offerto nelle dimensioni di 28 e 32 pollici, con un tempo di reazione di 1 millisecondo, una frequenza di aggiornamento di 144 hertz, una risoluzione di ultra-alta definizione (UHD) e supporto per entrambi G-Sync e FreeSync. Il G65B, d’altra parte, è un monitor curvo disponibile in 27 o 32 pollici con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e per il resto ha le stesse specifiche della sua controparte.

Il quarto trimestre del 2022 è quando Samsung prevede di rilasciare questi nuovissimi monitor ai consumatori di tutto il mondo. Al momento non è stato comunicato il costo.