Con l’arrivo nelle sale di Jurassic World – Il Dominio, la saga giurassica composta dalla trilogia di Jurassic World e Jurassic Park raggiunge la sua epica conclusione. Nella pellicola infatti, i protagonisti di entrambe le saghe si incontrano per salvare, ancora una volta, i dinosauri.

Tuttavia, stando alle recenti dichiarazioni del regista Colin Trevorrow, la pellicola vista in sala non è quella che lui immaginava. Infatti, il montaggio finale è stato rivisto e ridotto per esigenze di programmazione.

Ecco quindi che esistono due versioni di Jurassic World – Il Dominio. La prima è quella uscita in sala mentre la seconda è la versione estesa che sarà proposta all’interno delle versioni home video.

Jurassic World – Il Dominio si sta preparando ad arrivare nelle versioni home video con ben 15 minuti di scene mai viste al cinema



Mark Sanger is a fantastic editor. Thanks to @UniversalPics his original and complete cut is now out there for all to see. I keep saying how grateful I am — you have no idea. https://t.co/rqZuhLPEWO — Colin Trevorrow (@colintrevorrow) August 18, 2022

Entrando maggiormente nello specifico, la versione uscita in sala ha subito un taglio di circa 15 minuti rispetto al montaggio proposto dal regista Colin Trevorrow. Il motivo è legato alla lunghezza complessiva del film che si attesta sulle 2 ore e 27 minuti.

Tuttavia, non essendoci limiti di tempo per le versioni home video, i 15 minuti tagliati sono stati reinseriti permettendo a tutti gli utenti di godersi il film così come immaginato dal regista.

Tra le differenze da segnalare c’è sicuramente il prologo di circa 5 minuti che mostra i dinosauri vivere liberamente nel Giurassico. Inoltre, nella versione estesa ci sono molte più scene dedicate ai dinosauri e alcune parti della trama affrontate in maniera più approfondita.

Inoltre, nelle versioni home video del film saranno inserite anche una serie di “dietro le quinte” che andranno a mostrare come è stato realizzato il film. Non mancherà anche il corto intitolato Battle at Big Rock che funge da prologo a Jurassic World – Il Dominio. Il debutto dell’adizione home video è attesa per il 25 agosto 2022 nei formati DVD e Blu-Ray.