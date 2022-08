Durante il Monterey Car Week che si svolge in California, Porsche metterà all’asta una vettura one-off molto particolare. Si tratta della 911 Sally Special realizzata in un unico esemplare e il ricavato sarà devoluto a due associazioni benefiche: Girls Inc. e UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati).

La particolarità della 911 Sally Special è legata propria alla sua nascita, avvenuta da una insolita collaborazione tra Porsche e Pixar. Infatti, la casa tedesca si è ispirata al personaggio di Sally Carrera visto nel film d’animazione Cars.

Sebastian Rudolph, Vice President Communications, Sustainability and Politics di Porsche ha commentato: “I veicoli hanno bisogni di facce e storie. Cars, il film d’animazione della Pixar è riuscito in questointeno: portare in vita le macchine sul grande schermo. La storia affronta i temi dell’amicizia, dell’amore e del sostegno reciproco e in tutto questo c’è anche una Porsche chiamata Sally Carrera“.

Porsche e Pixar hanno collaborato per realizzare la 911 Sally Special, una vettura realizzata in un unico esemplare da mettere all’asta per scopi benefici

Ecco quindi che la 911 Sally Special nasce con l’intento di portare lo spirito di Sally nel mondo reale. La vettura è omologata per la circolazione su strada e attraverso la sua vendita verranno finanziate associazioni benefiche, incarnando così lo spirito del film Pixar.

La collaborazione tra Porsche e Pixar è iniziata nel novembre 2021 con tutti i membri del team originale che ha partecipato alla realizzazione di Cars. Tra le figure chiave del progetto spiccano Jay Ward, Creative Director of Franchise in Pixar Animation Studios, e Bob Pauley, Production Designer, il creatore di Sally Carrera.

Il team di animatori ha avuto il supporto diretto del team di Porsche Exclusive Manufaktur con sede a Stoccarda e dai designer di Style Porsche a Weissach. I lavori congiunti sono andati avanti per 10 mesi per la realizzazione della one-off. L’obiettivo comune era quello di creare una vettura che fosse guidabile e non solo una copia.

Gli ingegneri sono parti da una semplice, seppur efficace domanda: “se Sally fosse costruita oggi come macchina omologata per la strada, come sarebbe?“. Ecco quindi che come base di partenza il team ha scelto una 911 Carrera GTS, scegliendo la versione più potente e agile. La vettura è equipaggiata con il cambio manuale per sottolineare la passione di Sally Carrera per la guida.

Per la carrozzeria è stato creato un nuovo colore inedito denominato Sallybluemetallic. Inoltre, non poteva mancare l’iconico tatuaggio di Sally posizionato sotto lo spoiler posteriore mobile. Anche i cerchi sono stati realizzati su misura unendo il look delle precedenti generazioni con i materiali attuali.

Il fortunato acquirente della Porsche 911 Sally Special riceverà anche un cronografo Porsche Design. L’orologio avrà personalizzazioni che richiamano la vettura. Inoltre, il set sarà impreziosito da un ulteriore set di cerchi di lega e un libro che raccoglie le fasi salienti dello sviluppo del progetto.