Lidl sa da sempre come invogliare gli utenti all’acquisto dei prodotti presso i propri punti vendita, infatti in questi giorni ha lanciato una nuovissima campagna promozionale, che l’ha vista proporre una serie di offerte e di prezzi bassi, per mezzo dei quali è facile pensare di spendere poco, anche acquistando ad esempio la tecnologia.

La maggior parte degli sconti va a toccare beni alimentari, ovvero prodotti necessari per il benessere quotidiano, i quali sono molto comuni nei supermercati del nostro paese. Gli acquisti, al solito, possono essere completati solo ed esclusivamente recandosi personalmente in un negozio fisico, senza differenze particolari in merito alla regione di appartenenza.

Lidl: nuove offerte con i prezzi più bassi del momento

Chiaramente la tecnologia proposta da Lidl, sopratutto ai prezzi indicati, non può essere legata a smartphone o prodotti di livello particolarmente elevato, più che altro fa riferimento agli accessori decisamente economici, quali possono essere lampadine o caricabatterie.

Il primo modello di cui vi parliamo è sicuramente una lampadina LED a colori, dal basso consumo energetico, può essere dimmerata direttamente tramite il telecomando incluso in confezione, ed è in vendita (singola unità) ad un prezzo non superiore ai 5/6 euro. Se in possesso di un dispositivo con supporto alla ricarica wireless, dovete inoltre sapere essere disponibile un caricabatterie wireless magnetico, perfettamente compatibile con il MagSafe di Apple, in vendita ad un prezzo non superiore ai 12,99 euro. I dettagli del volantino sono completamente raccolti sul sito ufficiale.