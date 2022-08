Apple potrebbe non essere ancora pronta per lanciare auricolari true wireless completamente nuovi per competere con i Galaxy Buds 2 Pro di Samsung, ma se ti sei affezionato alle Beats by Dre di Cupertino nell’anno precedente circa, dovresti assolutamente controllare l’ultima versione del prodotto del marchio.

Questo amplia la già ampia gamma di colori di Beats Fit Pro con tre nuove tonalità progettate nientemeno che da Kim Kardashian. Gli auricolari con cancellazione del rumore ‘Kim K Special Edition’ opportunamente chiamati saranno disponibili martedì prossimo, 16 agosto, nei colori ‘Luna’, ‘Dune’ e ‘Terra’ progettati per integrarsi con i tuoi vestiti e accessori di moda durante quei brani musicali prolungati ascolto e sessioni di ginnastica.

Apple e Kim Kardashian hanno collaborato per le nuove cuffie

All’interno, ovviamente, questi device dai colori ‘neutri’ sono identici al 100% ai ‘vecchi’ modelli rivestiti di nero, bianco, grigio e viola, il che significa che saranno in grado di suonare i tuoi brani preferiti in dettagli nitidi per un massimo di sei ore prima di dover fare rifornimento, con una custodia di ricarica ‘tascabile’ in dotazione che aumenta la resistenza fino a un totale di 24 ore.

Tuttavia, se i Beats Studio Buds di grande successo sono indicativi, dovremmo aspettarci che tutte le nuove e vecchie varianti di Fit Pro inizino a ricevere gli stessi sconti nel giro di pochi mesi. Ovviamente, i tre colori Studio Buds introdotti in una seconda ondata ad aprile non hanno ottenuto il sigillo di approvazione ‘game changer’ di Kim Kardashian, che potrebbe aver ritardato i primi sconti del trio Moon, Dune ed Earth Fit Pro .

I ‘nuovi’ Fit Pro, che il loro designer descrive come ‘una sorta di dichiarazione’, sono anche considerati un pezzo di moda a sé stante, evidenziando il recente amore di Apple per gli auricolari colorati, purché non si parli di AirPods.