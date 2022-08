In un periodo così critico per il costo della benzina in Italia, a causa dell’incremento terribile del costo della materia prima, come anche delle spese che le aziende devono sostenere per lo stesso trasporto del petrolio, sembra arrivare la luce in fondo al tunnel.

Proprio in questi giorni vi abbiamo parlato delle piccole riduzioni nel costo al litro, con una spesa che, grazie alla proroga del taglio delle accise voluta dal Governo, si attesta oggi poco sotto l’1,80 euro al litro (nelle pompe più economiche), sia per quanto riguarda la benzina che il gasolio vero e proprio. Ma vi siete mai chiesti quale è il paese più caro in Europa?

Aumenti benzina: dove costa di più?

Considerando i soli paesi dell’Unione Europea, con prezzi aggiornati al 7 agosto 2022, l’area più cara è quella del Nord Europa, in particolare in Danimarca il prezzo medio alla pompa di 1 euro di benzina si aggira sui 2,218 euro. Al secondo posto troviamo la Finlandia con 2,190 euro, per poi scendere verso il sud del nostro continente, con la Grecia ferma a 2,154 euro al litro.

Appena giù dal podio troviamo gli altri due paesi che completano la scandinavia, quindi Paesi Bassi a 2,131 euro, per finire con Svezia ferma a 2,013 euro. Bisogna ammettere, al netto della sola Grecia, che tutti gli Stati citati sono anche realtà in cui il costo della vita, e degli stipendi, è sicuramente maggiore rispetto all’Italia.