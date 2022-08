Pochi giorni alla presentazione ufficiale, il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 4 fa parlare di sé, questa volta per il prezzo di vendita apparentemente oltre le righe.

Samsung Galaxy Z Fold 4: Aumentano i prezzi dalla serie precedente

Un concentrato di tecnologia, probabilmente lo smartphone più avanzato al mondo e questo già di per sé potrebbe essere una giustificazione per aspettarsi un prezzo fuori dal comune.

Pur conservando questo aspetto, fin’ora era parso che la politica di Samsung spingesse per la diffusione dei device foldable, sia che si parli della linea Fold piuttosto che della Flip.

Tuttavia le notizie che arrivano paiono essere in controtendenza con ciò che ne protrebbe favorire la diffusione, ovvero il prezzo di vendita.

I tagli di memoria proposti sono due: 256 GB e 512 GB, affiancati da 12 giga di RAM. Il prezzo di partenza, secondo le nostre fonti, dovrebbe essere di 1839 per il 256gb e 1939 per il 512gb, con un margine di errore possibile di 20€.

Praticamente è lo stesso importo che potremmo spendere per un vecchia auto di seconda mano, un prezzo che non tutti definirebbero ragionevole come direbbe Piero Armenti. E se pur vero che nei negozi non si può pagare in lacrime, come vorrebbe Frank Gramuglia, dopo averlo acquistato potremmo sentirci tutti con un portafoglio più leggero.

La qualità tuttavia è indiscutibile, e gli ingegneri Samsung hanno apportato importanti modifiche sia sul form factor che sul sistema di chiusura, andando a limitare la fastidiosa piega al centro del display.

Grande salto di qualità anche nel comparto fotocamere, che ora sono condivise con Galaxy S22.

Per scoprire tutti i dettagli non ci resta che attendere il 10 agosto, dove all’evento Galaxy unpacked scopriremo: Fold 4, Flip 4 e i due Galaxy Watch 5 e 5 pro. Non mancheranno i nostri aggiornamenti, stay tuned!