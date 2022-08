Anche se il Samsung Galaxy Z Fold 4 (e Z Flip 4) non sarà disponibile al pubblico per qualche giorno ancora, non c’è stata alcuna interruzione nel numero di perdite o voci riguardanti i telefoni, che continuano a dominare i titoli delle notizie. Il consiglio più aggiornato implica che ora sono possibili importanti aumenti della velocità di ricarica e della protezione dello schermo.

Secondo quanto riferito, il Galaxy Z Fold 4 sarà dotato di protezione dello schermo Gorilla Glass Victus+ sia per il display anteriore che per quello posteriore, come rivelato da un informatore anonimo di nome Ahmed Qwaider. È una versione più robusta della protezione Victus che può essere trovata su molti dei migliori telefoni Android, come il Galaxy Z Fold 3 in particolare. Come diretta conseguenza di ciò, il prossimo telefono pieghevole dovrebbe avere uno schermo di qualità superiore.

Galaxy Z Fold 4 e Flip 4 in arrivo all’evento Unpacked

Oltre a questo, Qwaider afferma che il display del telefono avrà una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una luminosità di 1000nits. Ciò è coerente con le speculazioni precedenti, secondo cui lo schermo AMOLED da 7,6 pollici del dispositivo avrà una risoluzione di QXGA+.

L’insider ha anche rivelato il ritmo con cui il Galaxy Z Fold 4 può essere caricato. Qwaider afferma che il dispositivo può raggiungere una carica fino al 50 percento in soli trenta minuti, nonostante la sua velocità di ricarica di 25 W sia la stessa del suo predecessore. Si dice che il telefono sarà caratterizzato da una capacità della batteria di 4.400 mAh, che è la stessa dello Z Fold 3.

I fan del marchio Galaxy possono tirare un sospiro di sollievo se la voce si rivela vera, in particolare alla luce del fatto che un elenco nel database 3C ha rivelato che Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 consentiranno solo 25 W di ricarica.