Il 10 agosto sarà un grande giorno per i fan di Samsung, poiché il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4 saranno presentati ufficialmente (e altro ancora). Una nuova fuga di notizie prima della presentazione ha mostrato alcune delle custodie ufficiali che verranno rilasciate insieme ai telefoni pieghevoli.

Secondo SamMobile, un fornitore in Germania ha già iniziato a pubblicizzare alcuni accessori sia per Z Fold 4 che per Z Flip 4, mostrando contemporaneamente diverse caratteristiche di design di entrambi gli smartphone.

Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 saranno presentati a breve

Queste custodie non sembrano essere cambiate in modo significativo da quelle che abbiamo ricevuto con il Samsung Galaxy Z Fold 3 e il Samsung Galaxy Z Flip 3, il che implica che non ci sono state modifiche significative anche al design dei telefoni pieghevoli.

La Slim Standing Cover per il Galaxy Z Fold 4 sembra essere una custodia più un supporto per il tablet e sarà disponibile per € 43,47 dal negozio. Un unico pezzo di protezione, d’altra parte, ti costerà € 19,13.

Il Galaxy Z Flip 4 viene fornito con una custodia in pelle con patta per € 72,84 e una custodia trasparente con anello per € 28,72. Questi prezzi, tuttavia, possono essere stime approssimative e possono variare quando gli accessori vengono messi in vendita.

Non dobbiamo aspettare molto fino al 10 agosto e Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro e Galaxy Buds 2 Pro saranno tutti svelati durante lo stesso evento. Ti forniremo tutti gli annunci man mano che accadono, nonché informazioni su eventuali accessori che Samsung potrebbe rilasciare.