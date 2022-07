Secondo una domanda di marchio presentata dalla sua società madre, ByteDance, TikTok sta affrontando Spotify e altre piattaforme di streaming musicale mentre cerca di espandersi oltre la categoria dei video brevi.

Secondo Business Insider, il colosso cinese di Internet ha presentato una registrazione di marchio per TikTok Music, un’app di streaming musicale. La domanda è stata depositata a maggio presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, ma deve ancora essere affidata a un avvocato per la valutazione. Lo scorso novembre, la domanda simile è stata presentata in Australia.

TikTok vuole espandere il proprio dominio

Secondo il deposito, gli utenti potranno “acquistare, riprodurre, condividere e scaricare musica, canzoni, album, testi, citazioni, creare, consigliare e condividere playlist, testi, citazioni, prendere, modificare e caricare immagini come copertina di playlist e commenti su musica, canzoni e album”.

TikTok Music sembra offrire più di un semplice strumento per lo streaming di musica. È probabile che abbia componenti sociali, che sono rari in molti dei migliori servizi di streaming musicale. Se TikTok lo renderà realtà, competerà con Spotify, YouTube Music e Apple Music. Ciò è particolarmente rilevante dato che quei siti non consentono ancora alle persone di commentare singoli brani o album.

Tuttavia, se TikTok Music avrà successo, non sarà la prima piattaforma di streaming musicale di ByteDance. In diverse aree, come Brasile, India e Indonesia, l’azienda cinese ha già un software simile chiamato Resso. Resso, secondo TechCrunch, condivide molte delle funzionalità che ByteDance desidera incorporare in TikTok Music, come la possibilità di condividere testi e lasciare commenti.

Nonostante la sua limitata disponibilità sul mercato, il servizio ha guadagnato popolarità facendo il piggyback su TikTok, da cui Resso deriva la grande maggioranza della sua base di utenti. TikTok Music sembra seguire lo stesso percorso.