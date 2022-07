Alcune persone dormono tutta la notte con il proprio telefono accanto. Uno studio recente ha rilevato che ben il 62% confessa di dormire con i telefoni a portata di mano.

Che sia perché ti sei addormentato o perché usi il telefono come sveglia, tenere il dispositivo sul letto durante la notte è una pratica abbastanza comune.

Ma questa pratica potrebbe essere effettivamente pericolosa: il telefono genera molto calore quando è in funzione. “Quando tutto funziona correttamente, non ci sono molti rischi, ma se lasci il telefono, il laptop o il caricabatterie in un luogo in cui non può raffreddarsi correttamente, il calore può accumularsi e danneggiare i componenti“, spiega Exec TJ Donegan.

Ecco perchè prendono fuoco

In sostanza, quando il tuo telefono (o tablet) è sotto il cuscino o le coperte, le prese d’aria sono bloccate, quindi l’aria calda non può più fuoriuscire. Tale accumulo può causare il surriscaldamento del dispositivo e, in alcuni casi estremi addirittura prendere fuoco.

Innanzitutto, segui le istruzioni del produttore e carica il dispositivo su una superficie piana e aperta. Ad esempio, Apple consiglia ai clienti di “tenere iPhone e il suo alimentatore o caricatore wireless in un’area ben ventilata durante l’uso o la ricarica“, come un comodino o un tavolino. “Se il cavo di ricarica non riesce a raggiungere un punto sicuro, acquista un cavo più lungo“, afferma Donegan.

Dovrai anche tenere d’occhio eventuali fili sfilacciati o esposti o eventuali segni che la batteria del telefono non funziona correttamente. “I cavi sfilacciati sono decisamente preoccupanti, ma il problema più grande è una batteria danneggiata“, avverte Donegan. “Se hai una batteria del telefono o del laptop che si gonfia o si deforma, non dovresti caricarla: potrebbe facilmente rompersi e prendere fuoco”.