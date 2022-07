La serie tv Bridgerton su Netflix ispirata ai romanzi di Julia Quinn ha riscosso fin da subito un enorme successo, tanto che è già stata rinnovata per diverse altre stagioni. Pochi giorni fa, è stato comunicato ufficialmente l’inizio delle riprese della terza stagione che vedrà come protagonisti Penelope Federington e Colin Bridgerton. Tuttavia, i fan stanno cominciando a disperarsi dato che forse non ci sarà più il personaggio di Daphne Bridgerton.

Bridgerton su Netflix: Daphne Bridgerton potrebbe non esserci nella terza stagione

Pochi giorni fa il colosso Netflix ha cominciato ufficialmente l’inizio delle riprese della terza stagione di Bridgerton e lo ha fatto pubblicando un video sulle pagine dei diversi social network. Tuttavia, è proprio da questo video che è emerso un dettaglio non indifferente.

Nel video in questione possiamo infatti vedere diversi personaggi della serie tv che confermano l’inizio delle riprese di Bridgerton 3. All’appello, però, sembra mancare proprio Phoebe Dynevor, ovvero l’attrice che ha interpretato fino ad ora il personaggio di Daphne Bridgerton.

Come sappiamo, nella serie Daphne è sposata con il Duca di Hastings interpretato nella prima serie da Regé-Jean Page. Quest’ultimo ha però abbandonato definitivamente la serie e non è stato presente nella seconda stagione. Forse, il personaggio della neo duchessa di Hastings ha dunque poco altro da dire soprattutto in assenza del Duca.

Per il momento si tratta però di pure speculazioni, dato che non c’è stata nessuna conferma o smentita al riguardo. Staremo a vedere. Nel frattempo, vi ricordiamo che a differenza dei libri, la terza stagione si incentrerà sulla coppia formata da Penelope Federington e Colin Bridgerton.