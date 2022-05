È terminata relativamente da poco tempo la seconda stagione di Bridgerton ma le novità e i rumors riguardanti la prossima stagione sono già cominciati. In particolare, seguendo l’ordine e dei libri il prossimo protagonista sarebbe dovuto essere Benedict Bridgerton ma a quanto pare le cose saranno diversamente. Netflix ha infatti confermato poche ore fa la coppia della prossima stagione.

Bridgerton 3 su Netflix: i protagonisti della prossima stagione saranno Colin e Penelope

Ebbene sì. Nel corso delle scorse settimane erano emerse alcune indiscrezioni (anche da parte degli attori stessi, come Simone Ashley) ma ora tutto è stato confermato ufficialmente. Come già accennato, infatti, Netflix e tutte le varie pagine associate hanno da poco confermato che i protagonisti di Bridgerton 3 saranno Colin Bridgerton e Penelope Federington (ovvero Lady Whistledown). Già durante la seconda stagione abbiamo avuto modo di vedere un po’ lo sviluppo del rapporto tra questi due personaggi e a quanto pare era una preparazione per quanto avverrà durante la prossima stagione.

A quanto pare, quindi, gli sceneggiatori e lo showrunner della serie Shondaland si discosteranno notevolmente dai libri. Secondo i romanzi scritti dall’autrice Julia Quinn, infatti, la prossima stagione si sarebbe dovuta incentrare sul personaggio di Benedict Bridgerton, secondogenito della famiglia e protagonista a sua volta del terzo romanzo intitolato “La proposta di un gentiluomo”.

Ci saranno dunque grosse novità e cambiamenti di rilievo durante Bridgerton 3. Vi ricordiamo ad esempio che nella prossima stagione ci sarà un recasting e che riguarderà principalmente il personaggio di Francesca Bridgerton che sarà interpretato dall’attrice Hannah Dodd.