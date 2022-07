Il debutto di del DLC The Criminal Enterprises su GTA Online sarà molto importante per l’economia del titolo multiplayer. Gli sviluppatori di Rockstar Games, infatti, hanno deciso di aumentare le ricompense spettanti ai giocatori che terminano le missioni presenti nel gioco.

In questo modo, sarà possibile ottenere maggiore denaro da spendere per gli acquisti in-game e, di conseguenza, aumentare la permanenza su GTA Online. Al fine di incoraggiare il gioco di squadra e migliorare la rigiocabilità su GTA Online, tutti i giocatori che parteciperanno alla preparazione dei colpi riceveranno il 50% di GTA$ in più.

Inoltre, Rockstar Games è intervenuta direttamente con alcune modifiche molto importanti. Tutti i giocatori che parteciperanno ad un colpo finale riceveranno come guadagno minimo il 15%. I costi di preparazione dei colpi sono stati abbassati a 25.000 GTA$ per massimizzare il guadagno per l’organizzatore del colpo.

L’economia di GTA Online si prepara ad un grande cambiamento con l’introduzione del nuovo DLC The Criminal Enterprises

Tuttavia, il cambiamento più significativo in arrivo con GTA Online: The Criminal Enterprises è l’aumento del guadagno complessivo per tutti i colpi conclusivi. Il bottino totalizzato sarà più alto e permetterà ad ogni giocatore di prendere una fetta più corposa.

In particolare, il team di sviluppo ha aumentato del 75% il guadagno di base delle seguenti missioni:

Colpo alla Fleeca

Irruzione ai laboratori Humane

Evasione – Colpo conclusivo

Finanziamento stupefacente – Colpo conclusivo

Per i seguenti colpi, l’aumento del guadagno è stato aumentato del 50%:

Colpo alla Pacific Standard – Colpo conclusivo

Il colpo dell’apocalisse: Atto I

Il colpo dell’apocalisse: Atto II

Il colpo dell’apocalisse: Atto III

Purtroppo, Rockstar Games è intervenuta anche per evitare che i giocatori abusino di queste nuove possibilità. Tra un colpo e l’altro sarà necessario attendere un giorno di gioco (48 minuti) per rigiocare lo stesso colpo.

La situazione diventa ancora più particolare per il colpo finale di The Cayo Perico Heist. I giocatori che affronteranno la missione finale in solitaria dovranno aspettare 3 giorni di gioco prima di poter ritentare il colpo. Inoltre, se l’obiettivo principale è uno degli oggetti più rari, nel colpo successivo sarà estremamente difficile ritrovarlo.

Il DLC GTA Online: The Criminal Enterprises introdurrà anche modifiche alle ricompense per le gare e la modalità Competizione. Tutti questi eventi standard, incluse quelli creati dai giocatori, avranno un pagamento del 50% più alto in media.