Dopo tanti leak e alcuni rinvii, finalmente arriva la conferma ufficiale sul DLC estivo di Grand Theft Auto Online. L’attesa espansione del multiplayer online si chiamerà GTA Online: The Criminal Enterprises e sarà disponibile a partire dal 26 luglio per PC e console.

Lo scenario che ha portato allo sviluppo di GTA Online: The Criminal Enterprises prende a pieni mani della situazione economica e politica attuale. Infatti, anche l’economia di San Andreas è in crisi a causa dell’aumento dei prezzi della benzina e il malcontento della società è alle stelle.

La supplay chain della città è in crisi, con i beni essenziali che scarseggiano. Si tratta dello scenario perfetto per il proliferare delle associazioni criminali che stanno acquisendo sempre più potere a San Andreas.

GTA Online: The Criminal Enterprises si preannuncia un DLC estremamente importante per il mondo multiplayer di Grand Theft Auto

I proprietari dei quattro business principali di di GTA Online (Ufficio CEO, Motorcycle Club, Nightclub e Bunker) potranno godere di nuove missioni in grado di portare grandi benefici. I giocatori potranno espandere le proprie attività e guadagnare ancora più denaro dalla gestione del crimine organizzato.

Come se non bastasse, arriveranno anche alcune Missioni Contatto inedite che terranno gli utenti con il fiato sospeso. Infatti, i giocatori di GTA Online: The Criminal Enterprises potranno diventare degli agenti sotto copertura della IAA con un approccio del tutto nuovo al gameplay.

Inoltre, come confermato dalla stessa Rockstar Games, le novità introdotte al gameplay sono tantissime. Lo sviluppatore ha ascoltato i feedback degli utenti per migliorare il mondo di gioco e ridurre i problemi.