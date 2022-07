Il popolare simulatore della vita agricola Farm Manager 2022 si prepara a fare il proprio debutto anche su Nintendo Switch. A partire dal 21 luglio di quest’anno, gli utenti della console giapponese potranno immergersi nelle sfide offerte dal particolare titolo gestionale.

L’obiettivo del gioco sarà quello di gestire la propria fattoria sotto diversi punti di vista. Gli utenti avranno piena libertà e potranno decidere di dedicarsi alla gestione dei campi e all’allevamento degli animali. Si potranno assumere nuovi impiegati e soprattutto acquistare nuovi macchinari che renderanno i lavori più semplici e meno impegnativi.

La versione per Nintendo Switch porta con se tutte le dinamiche che gli utenti PC, Xbox e PlayStation conoscono bene. Lo sviluppo è stato portato avanti dallo studio polacco Cleversan Games e si tratta del secondo capitolo della serie.

Farm Manager 2022 permette agli utenti Nintedo Switch di cimentarsi nella gestione di una grande azienda agricola, definendone tutti gli aspetti

Come affermato da Rafał Szymański, CEO di Cleversan Games: “Naturalmente, il nostro gioco si concentra sull’agricoltura e l’allevamento. Tuttavia, per avere successo, è necessario prestare attenzione agli elementi più importanti: assumere e gestire i dipendenti, gestire le finanze, i magazzini, nonché il posizionamento degli edifici e la disponibilità di macchine agricole. Il gameplay è influenzato anche da altre condizioni, comprese quelle legate al mutare delle stagioni e del tempo“.

Gli sviluppatori hanno introdotto diverse novità e migliorie rispetto al precedente capitolo. Tra le nuove feature più importanti possiamo segnalare un numero maggiore di piante, animali e macchinari disponibili. Non manca anche una maggiore varietà di edifici speciali per la gestione della propria fattoria. Il gioco è disponibile per l’acquisto direttamente sul Nintendo eShop.