Come ogni mese, Netflix si prepara per portare nuovi contenuti multimediali spettacolari per intrattenere i propri clienti per il prossimo mese di agosto. In particolare, saranno aggiunti diversi nuovi titoli, compresi film e serie TV. Scopriamo qui di seguito di quali si tratta.

Netflix si prepara a sorprendere i propri utenti ad agosto con nuovi film e serie TV

A luglio 2022 abbiamo già avuto modo di vedere diversi nuovi titoli aggiunti al catalogo multimediale di Netflix come ad esempio la nuova serie tv Resident Evil e il nuovo film con Dakota Johnson, ovvero Persuasione. Nonostante questo, anche per il prossimo mese sono previsti diversi arrivi importanti. Tra questi, ci saranno ad esempio la terza stagione di Locke e Key e la terza stagione di Non ho mai.

Serie TV in arrivo su Netflix ad agosto 2022

4 agosto

Kakegurui Twin

Robo-fratelli super giganti

5 agosto

The Sandman

Venticinque e ventuno

10 agosto

Locke & Key 3

Instant Dream Home – Case da trasformare

Indian Matchmaking S2

12 agosto

Non ho mai… S3

17 agosto

Chi scherza col fuoco

19 agosto

Kleo

23 agosto

Chad and JT Go Deep

24 agosto

Lost Ollie

Mo

Selling The OC

Film in arrivo su Netflix ad agosto 2022

1 agosto

Il viaggio dei dannati

Marta – Il delitto della Sapienza

2 agosto

I morti non muoiono

4 agosto

La stagione dei matrimoni

5 agosto

Carter

8 agosto

MA

10 agosto

Los ladrones: l’ultima grande rapina

12 agosto

Day Shift – A caccia di vampiri

13: Il Musical

17 agosto

Royalteen – L’erede

Linee parallele

19 agosto

365 Giorni – Parte 3

26 agosto

Me Time

Vi ricordiamo che questi sono solo alcuni dei titoli che arriveranno ufficialmente sulla piattaforma ad agosto 2022. Vi aggiorneremo non appena saranno svelati ulteriori titoli in arrivo.