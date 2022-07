Sono davvero tanti i fan di Bridgerton che speravano durante la seconda stagione in un ritorno di Regé-Jean Page nei panni del Duca di Hastings. Sono poi circolati dei rumors riguardanti un suo possibile ritorno per la terza stagione, quando l’attore è stato visto con l’ex collega Jonathan Bailey (l’interprete di Anthony Bridgerton) durante la sfilata di Armani a Milano. Tuttavia, sembra che Regé-Jean Page non interpreterà più il Duca, almeno stando a quanto ha rivelato durante un’intervista con Variety.

Bridgerton su Netflix: l’attore Regé-Jean Page non interpreterà più il Duca di Hastings

A quanto pare si sono definitivamente spente le speranze dei fan di tutto il mondo di rivedere Regé-Jean Page nei panni del Duca di Hastings. L’attore stesso sembra infatti averlo ormai confermato durante un’intervista con Variety durante la prima del suo nuovo film The Gray Man.

“Sono liberi di fare quello che vogliono”, così ha risposto l’attore, lasciando intendere che in futuro i produttori di Bridgerton potranno scegliere un altro attore per far tornare sullo schermo il Duca di Hastings. D’altronde, Regé-Jean Page non ha quasi mai lasciato intendere un suo ipotetico ritorno, nemmeno quando la stessa Shonda Rhymes gli ha proposto di fare un cameo durante la seconda stagione.

Durante l’intervista, Page ha così dichiarato: “Abbiamo trattato così bene quel processo di redenzione che la gente spesso dimentica che Simon era una persona alquanto orribile. Shonda ed io abbiamo avuto una bellissima conversazione alla fine della prima stagione. Siamo abbastanza felici di come abbiamo concluso con quel personaggio”.