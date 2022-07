Iliad: manca un servizio fondamentale, utenti scappano in TIM e Vodafone

Continua a tener banco la discussione sui servizi in casa Iliad. Se per quanto concerne i prezzi, gli utenti non hanno nulla da obiettare al provider di telefonia francese, qualche malumore in più nasce per quelle funzioni extra necessarie per arricchire il proprio profilo ricaricabile.

Iliad, il grande caso del servizio mancante: tutta la verità sugli SOS Ricarica

Proprio nelle scorse ore è stato evidenziato un nuovo caso. Alcuni utenti hanno segnalato ad Iliad la completa assenza di un servizio che, solo sul finire dello scorso anno, era promesso dal gestore. Il servizio in questione è quello degli SOS Ricarica.

Come ben sanno i clienti di altri gestori, l’SOS Ricarica è un’opzione messa a disposizione di tutti coloro che concludono il loro credito e che, per un motivo o per un altro, necessitano di pronte comunicazioni con il loro smartphone.

Ebbene, nonostante il servizio fosse annunciato nel pacchetto all inclusive delle diverse ricaricabili offerte da Iliad al grande pubblico, questo non è mai entrato in vigore. Gli utenti del gestore francese non hanno mai sfruttato le potenzialità di questo tool. Ma c’è di più: se prima l’SOS Ricarica era venduto come uno degli extra delle varie promozioni, ora la funzione non è più sponsorizzata dalla stessa Iliad.

Non sappiamo se la mancanza sia frutto di una gaffe dei tecnici o se piuttosto la compagnia si prenderà un po’ di tempo in più per sperimentare la funzione. Nelle prossime giornate, visto anche il polverone social sul fatto, i clienti Iliad ne sapranno qualcosa in più.