Qualcomm è attualmente impegnata nella realizzazione e nel lancio del SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Il chipset si configura come il diretto successore di Snapdragon 8 Gen 1, garantendo al tempo stesso maggiore potenza e minori consumi.

Tuttavia, il produttore americano sta già studiano la nuova generazione di chipset che caratterizzeranno gli smartphone di nuova realizzazione. Il nome del SoC sarà, molto probabilmente, Snapdragon 8 Gen 2 e porterà con se diverse novità tecniche di assoluto rilievo.

Come svelato dal leaker Abhishek Yadav su Twitter, possiamo scoprire quale sarà l’architettura del SoC, totalmente inedita e rivista rispetto alla precedente generazione. Lo nuova generazione sarà caratterizzata dal numero di serie SM8550 e avrà sempre una configurazione octa-core basata su un processo produttivo a 4nm di TSMC.

Snapdragon 8 Gen 2

SM8550

TSMC 4nm process

1+2+2+3 CPU

1 × Cortex X3

2 × A720

2 × A710

3 × A510

Adreno 740 GPU

Two smartphones with Snapdragon 8 Gen 2 launching later this year out of that one could be Xiaomi 13https://t.co/kWGSSdoAzg#Snapdragon #Snapdragon8Gen2 #Android

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) June 9, 2022