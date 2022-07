Sono passato solo poche ore dal debutto ufficiale della serie 12S ma le indiscrezioni già guardano al nuovo Xiaomi 13. In queste ore sono emerse le prime informazioni riguardanti il la prossima generazione di device del brand.

Stando a quanto emerso, Xiaomi si concentrerà con particolare attenzione sul design del device. L’obiettivo è quello di offrire la sensazione che si tratti di un device premium già dal primo tocco. Come riportato dal noto leaker Digital Chat Station, il nuovo Xiaomi 13 sarà caratterizzato da una scocca in ceramica realizzata da BYD.

Il produttore ha già realizzato alcuni prototipi necessari per svolgere i test e i risultati saranno avvalorati anche dall’accoglienza ottenuta da 12S Ultra. Il flagship, infatti, è atteso proprio con un corpo in ceramica e sarà un importante banco di prova per il brand.

Non si tratta della prima volta che Xiaomi ricorre a questo materiale per i propri device top di gamma. Ricordiamo che già il Mi MIX 4 e il MIX Fold erano caratterizzati da queste finiture eleganti. Le motivazioni che spingono il produttore ad utilizzare la ceramica non sono solo estetiche, ma anche strutturali in quanto permette di alleggerire il peso.

Il debutto della serie Xiaomi 13 è atteso per la fine di quest’anno, come successo per la generazione precedente. I device della famiglia, molto probabilmente, saranno i primi a poter vantare l’utilizzo del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 conosciuto con il numero di serie SM8550.

Ci aspettiamo che la serie sarà composta da tre modelli, la versione base, la Pro e la Ultra ma restiamo in attesa di ulteriori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.