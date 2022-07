Un mese prima della loro uscita programmata di agosto, i rendering 3D dei prossimi smartwatch di Samsung, il Galaxy Watch 5 e il Galaxy Watch 5 Pro, sono trapelati online grazie al leaker Evan Blass e 91Mobiles. I render raffigurano i due orologi da ogni aspetto e corrispondono ad altre informazioni rilasciate sui device.

Il Galaxy Watch 5 Pro è il più costoso dei due e si dice che sia il successore del Galaxy Watch 4 Classic dell’anno scorso. La cattiva notizia è che sembra che i rapporti sull’orologio che non ha più una lunetta girevole fisica siano corretti: non c’è alcuna indicazione del meccanismo preferito dai fan in questi rendering. C’è anche solo una dimensione del modello menzionata, 45 mm, anziché le due dimensioni che abbiamo visto l’anno scorso (46 mm e 44 mm).

Galaxy Watch 5 si prepara al debutto

Poi c’è il Galaxy Watch 5 di base, che presenta un aspetto più semplice. Secondo i rapporti, sarà offerto in due dimensioni: 44 mm e una dimensione più piccola senza nome. Si dice che sia lui che il Watch 5 Pro abbiano un paio di pulsanti fisici a destra dei loro schermi, connettività LTE, funzionalità GPS e resistenza all’acqua 5ATM, il che significa che possono sopravvivere a una profondità di 50 metri per un massimo di 10 minuti a un tempo.

Secondo Blass, entrambi gli orologi eseguiranno WearOS 3.5 di Google, abbinato a One UI Watch 4.5 di Samsung. Secondo i rapporti precedenti, consentirebbero una ricarica rapida di 10 W più veloce rispetto alla ricarica di 5 W dei loro predecessori. Entrambi gli orologi, secondo Blass, potrebbero essere svelati il ​​prossimo mese come parte dell’evento estivo annuale Unpacked di Samsung. Saranno accompagnati da un nuovo set di cuffie Galaxy Pro, oltre a nuovi device pieghevoli Flip e Fold, secondo i rapporti.