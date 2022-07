Alcuni giorni fa Motorola ha anticipato le lunghezze focali per le tre fotocamere posteriori del prossimo Moto X30 Pro. Quest’ultimo si preannuncia come il cellulare Moto più atteso degli ultimi anni, poiché l’azienda è cresciuta fino a diventare il terzo produttore mondiale di smartphone, nonché il terzo produttore di smartphone negli Stati Uniti.

Secondo alcune indiscrezioni, l’X30 Pro includerebbe un display OLED da 6,67 pollici con una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, rendendolo un rivale del Samsung Galaxy S22 Ultra. Sotto il cofano ci sarà l’attuale SoC Snapdragon 8+ Gen 1 top di gamma di Qualcomm, con una configurazione a tripla fotocamera sul retro. La fotocamera grandangolare principale sarà alimentata da un sensore da 200 MP, che dovrebbe essere prodotto da Samsung.

Motorola X30 Pro avrà un’importante fotocamera

A parte la fotocamera da 200 MP, è probabile che gli altri due sensori della fotocamera siano rispettivamente da 50 MP e 20 MP e il telefono potrebbe non arrivare con una fotocamera ultra grandangolare. Motorola ha pubblicato oggi un nuovo teaser sul sito cinese Weibo, mostrando che la fotocamera principale dell’X30 Pro utilizzerà un sensore da 1/1.22″.

Un grande sensore della fotocamera consente l’ingresso di più luce, ottenendo fotografie migliori anche quando si scatta in condizioni di scarsa illuminazione. Migliora anche la quantità di sfocatura dello sfondo che appare in alcune immagini. Sensori più grandi, d’altra parte, possono produrre immagini più distorte e occupare spazio interno prezioso che potrebbe essere utilizzato per una batteria più grande o altri componenti interni.

Il Moto X30 Pro includerà una batteria da 4500 mAh che si ricarica a 125 W cablata e 50 W wireless. Questo sarà il caricabatterie più veloce per un telefono Motorola mai rilasciato. Android 12 sarà preinstallato, con possibili aggiornamenti per Android 13 e Android 14.