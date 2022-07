Una startup israeliana chiamata Notch garantisce una sorta di assicurazione per gli account di Instagram hackerabili per soli 8 al mese. Ciascuna polizza creata in base alle circostanze individuali dell’utente.

In un esempio, una polizza di 38 al mese coprirebbe un influencer per un totale di 22.000 all’anno se dovesse accadere il peggio.

TechCrunch ha esaminato un esempio di polizza assicurativa, che prevedeva una quota annuale di 459 (o circa 38 al mese) per un’assicurazione che paga 244 dollari per ogni giorno in cui un creatore non può accedere al proprio account dopo un hack. Questi rimborsi giornalieri entrano in vigore dopo un periodo di attesa di 48 ore e raggiungono un massimo di 22.000 dollari all’anno.

Ogni account è unico, motivo per cui Notch afferma che ne tiene conto quando si mette insieme la copertura.

“Osserviamo il conteggio dei follower, il coinvolgimento, la provenienza del pubblico, la verticale in cui lavora l’influencer, quanti post al mese quella persona di solito carica, quanti di loro sono post sponsorizzati” spiega il CEO Rafael Broshi. Con queste informazioni, Notch può stimare la quantità di contenuti sponsorizzati che un creatore pubblica al mese e quanti soldi qualcuno del loro calibro guadagnerebbe da ogni post. Quindi, l’azienda può calcolare un canone mensile per la copertura.

Per il momento una protezione solo contro gli hack

Le politiche coprono solo gli hack, quindi gli account sospesi sono sfortunati, almeno per ora. Notch afferma che probabilmente offrirà un “componente aggiuntivo alla politica nel prossimo futuro, che copre anche le sospensioni“.

Anche se è improbabile che questo sia di grande utilità per la maggior parte di noi, ci deve essere un mercato per questo genere di cose, altrimenti Notch non si impegnerebbe per offrire una soluzione. Per gli influencer che fanno affidamento sul proprio account Instagram per fare soldi è una questione fondamentale.

La nuova società ha già un buon inizio: è stata sostenuta dai creatori Nas Daily e Casey Neistat e finora ha raccolto 7 milioni tramite “un round seed esteso guidato da Lightspeed Ventures”.