Destiny è il motivo principale per cui l’attività è stata acquisita da Sony all’inizio di quest’anno. Destiny è una delle serie multiplayer FPS (sparatutto in prima persona) più popolari ed è disponibile su quasi tutte le piattaforme in grado di eseguire giochi, inclusi smartphone Android e iOS (tramite cloud).

In effetti, la proprietà è diventata così famosa che Bungie intende adattarla in un film e in una serie televisiva, simile a quanto ha fatto Microsoft con la serie Halo. A parte questo, sembra che la collaborazione di Bungie con NetEase possa finalmente dare i suoi frutti, poiché la società starebbe lavorando a un gioco mobile che sarà disponibile su piattaforme Android e iOS.

Destiny potrebbe arrivare presto per Android e iOS

NetEase è azionista di minoranza di Bungie dal 2018 e la decisione dell’azienda cinese è probabilmente correlata all’obiettivo dello studio statunitense di crescere anche nel mobile gaming. Ora, TheGamePost ha scoperto un profilo LinkedIn di uno degli artisti di NetEase Games che menziona il lavoro su “un gioco mobile FPS non annunciato” in collaborazione con Bungie.

Sebbene raccomandiamo di prenderlo con le pinze, è molto plausibile che Bungie stia lavorando a un gioco mobile con NetEase, soprattutto perché il CEO dello studio, Pete Parsons, ha affermato che il conglomerato cinese ha “un’enorme esperienza nel settore mobile che noi non ho.” Ha anche affermato che la collaborazione delle due società consentirà a Bungie di “incubare nuovi concetti”.

Il gioco mobile ipotizzato sarà molto probabilmente un titolo nuovo di zecca ambientato nello stesso universo di Destiny 2, di grande successo. Fino ad allora, se hai un abbonamento Xbox Game Pass, puoi scaricare e giocare a Destiny 2 sul tuo dispositivo mobile tramite Microsoft nube.