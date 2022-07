Oggi Xiaomi ha rilasciato una serie di fotografie teaser che forniscono un’anteprima del nuovo smartphone Xiaomi 12S Pro e ne sottolineano alcune delle caratteristiche più importanti. Al momento, stiamo discutendo delle prestazioni e della fotocamera.

La fotocamera principale dello smartphone utilizza tre sensori, ognuno dei quali ha una risoluzione di 50 mega pixel. Il formato ottico più comune è 1/1,28 pollici, utilizzato dal Sony IMX707. Non vengono fornite informazioni su quelli rimasti, ma si può ragionevolmente prevedere che saranno di numero inferiore. La lente sul modulo centrale avrà una focale di 24 millimetri, mentre le lenti sugli altri due moduli avranno lunghezze focali rispettivamente di 50 millimetri e 14 millimetri.

Xiaomi 12S Pro, la nuova serie di device in arrivo oggi

Per quanto riguarda la fotocamera principale, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12S Pro hanno set di funzionalità essenzialmente identici in termini di rispettive caratteristiche. Alla luce di ciò, quali sono le principali caratteristiche che contraddistinguono la novità? Non è del tutto chiaro. Possiamo solo supporre che lo Xiaomi 12S Pro utilizzerà ottiche prodotte da Leica, che probabilmente saranno un po’ più veloci degli obiettivi che si trovano ora sullo Xiaomi 12S Pro.

Se non ti aspetti un miracolo dalla fotocamera 12S Pro, le prestazioni del modello sono in realtà un po’ migliori. Grazie al SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, lo smartphone ottiene più di 1,1 milioni di punti in AnTuTu. Tieni presente che il lancio ufficiale della serie Xiaomi 12S avverrà oggi. Oltre al 12S Pro, la serie include anche il 12S e il 12S Ultra nella sua gamma di prodotti.

Ci sono stati avvistamenti di locandine pubblicitarie per lo smartphone Xiaomi 12S Ultra su internet; il lancio del prodotto è previsto per oggi 4 luglio.