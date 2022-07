I nuovi smartwatch di Amazfit sono approdati in veste ufficiale anche nel nostro paese, dopo essere stati presentati qualche settimana fa per il mercato brasiliano. Si tratta dei nuovi Amazfit Bip 3 e Amazfit Bip 3 Pro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Amazfit porta ufficialmente in Italia i nuovi smartwatch Amazfit Bip 3 e 3 Pro

Qualche settimana fa la nota azienda Amazfit ha svelato per il mercato brasiliano due nuovi smartwatch. Si tratta dei nuovi Amazfit Bip 3 e Amazfit Bip 3 Pro e, come già accennato, sono da poco arrivati in veste ufficiale anche per il mercato italiano. Si tratta di due dispositivi molto interessanti.

Troviamo ad esempio la resistenza all’acqua fino a 5 ATM grazie alla certificazione IP68. Entrambi montano poi un display TFT LCD con una diagonale da 1.69 pollici con vetro temperato 2.5D e con una risoluzione pari a 240 x 280 pixel. Una delle differenze sostanziali tra i due però è la presenza sulla versione Pro del GPS e il supporto dell’attività sportiva del nuovo. La batteria è poi su entrambi da 280 mAh e, a detta dell’azienda, permette di avere una autonomia compresa tra i 7 e i 14 giorni. Tra le altre caratteristiche, troviamo il Bluetooth 5.0 LE, vari sensori per monitorare diversi parametri (tra cui il sensore per il monitoraggio del battito cardiaco e per il livello di ossigeno del sangue), il supporto alle versioni software Android 7 e superiori e IOS 12 e superiori.

Amazfit Bip 3 è disponibile all’acquisto In Italia nelle colorazioni Black, Blue e Pink ad un prezzo di 59,90 euro. Amazfit Bip 3 Pro è invece disponibile nelle colorazioni Black, Pink e Cream ad un prezzo di 69,90 euro.