L’azienda cinese Amazfit ha da poco svelato ufficialmente un po’ a sorpresa un nuovo dispositivo wearable. Si tratta in particolare del nuovo Amazfit Bip 3, che si distingue sempre per il suo prezzo contenuto e per alcune chicche di rilievo, come ad esempio la presenza del GPS integrato. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Amazfit svela il nuovo wearable low cost Amazfit Bip 3 con GPS integrato

Dopo aver annunciato lo smartwatch corazzato T-Rex 2, il noto produttore cinese Amazfit ha presentato un po’ in sordina un nuovo wearable. Come già accennato, si tratta dello smartwatch low cost Amazfit Bip 3. Quest’ultimo ha un design piuttosto classico, con un quadrante squadrato.

Ci troviamo di fronte ad un pannello TFT LCD con una diagonale da 1.69 pollici con 237 ppi e protetto da un vetro curvo 2,5D. Il cinturino è invece realizzato in silicone ed è disponibile in diverse colorazioni, tra cui Pink, Blue e Black.

Una delle chicche di questo nuovo wearable è la presenza del GPS/Glonass integrato. Non mancano poi diversi sensori, tra cui quello per il monitoraggio del battito cardiaco, quello per il monitoraggio del sonno e quello per misurare l’ossigenazione del sangue.

È poi presente una batteria da 280 mAh che, a detta dell’azienda, può garantire fino a circa 14 giorni di autonomia. Per gli amanti dello sport, è possibile scegliere fra be 60 attività sportive differenti ed è infine presente la certificazione di impermeabilità fino a 5 ATM.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Amazfit Bip 3 per il momento è disponibile su Amazon Brasile ad un prezzo al cambio di circa 54 euro.