Secondo le indiscrezioni, l’anno scorso Google stava per vendere Pixel 6 Pro con Face unlock preinstallato, ma all’ultimo minuto ha deciso di non farlo. Dopo che la serie Pixel 6 è stata svelata e le osservazioni sfavorevoli sul lettore di impronte digitali sotto il display in ritardo hanno iniziato a circolare, i clienti di Pixel 6 Pro speravano che Google sarebbe stato in grado di incorporare Face unlock.

Con l’introduzione della funzione trimestrale di giugno, c’era speranza che i possessori di Pixel 6 Pro potessero ottenere una funzione di riconoscimento facciale. In effetti, le mappe di profondità potrebbero essere create utilizzando il sensore di immagine Sony utilizzato su Pixel 6 Pro, consentendo a Google di portare una funzione di sblocco facciale sicura su Pixel 6 Pro tramite un semplice aggiornamento software.

Pixel 6 Pro, gli utenti sperano ancora nella funzione

Ma, ahimè, il rilascio delle funzionalità trimestrali di giugno è passato senza alcuna parola su un aggiornamento di sblocco facciale. A quanto pare, Google sta ancora lavorando alla funzione biometrica. 9to5Google ha notato un cambiamento nel Pixel 6 Feature Drop chiamato “FACE UNLOCK BOOST, che aumenterebbe la velocità della CPU del telefono per un secondo quando lo sblocco facciale è attivato, molto probabilmente per aiutare il chip Tensor a fornire la potenza necessaria per far funzionare lo sblocco con il volto”.

Mentre Pixel 7 Pro può essere introdotto con Face unlock, i clienti Pixel 6 Pro possono ancora aspettarsi che se Google pubblica il telefono Pixel premium con riconoscimento facciale nel 2022, la funzionalità verrà portata su Pixel 6 Pro. Tuttavia, le attuali preoccupazioni di Google ruotano attorno al fatto che la batteria del Pixel 6 Pro si scarichi troppo rapidamente a causa dello sblocco con il volto.

Se Google avesse utilizzato un sensore di impronte digitali superiore sulla linea Pixel 6, la speranza per un sistema di riconoscimento facciale su Pixel 6 Pro non avrebbe raggiunto tali vette. Lo scanner di impronte digitali Pixel 6a in arrivo è già stato visto in azione ed è un progresso rispetto allo scanner presente sui più costosi Pixel 6 e Pixel 6 Pro.