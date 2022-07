Gli smartphone sono quasi gratis da Esselunga, ma solamente in questi giorni di inizio Luglio, gli utenti possono pensare di risparmiare ai massimi livelli, riuscendo a mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, senza dover investire troppo denaro.

Il risparmio è importantissimo sotto molteplici punti di vista, i prezzi sono bassi e convenienti e permettono di raggiungere l’acquisto dei prodotti desiderati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, non tramite il sito ufficiale o altre soluzioni previste nel periodo.

I prezzi più bassi, con gli sconti più pazzi della giornata su Amazon, sono disponibili esclusivamente sul nostro canale Telegram ufficiale.

Esselunga: che occasioni oggi, ecco gli sconti

Fino al 6 luglio da Esselunga è possibile acquistare uno smartphone decisamente interessante, stiamo parlando di Realme C25Y, un prodotto che presenta un prezzo finale di vendita di soli 145 euro, garantendo allo stesso tempo prestazioni più che adeguate alla richiesta finale dell’azienda.

Scoprendo e conoscendo da vicino la scheda tecnica, ad esempio, notiamo la presenza di un ampio display da soli 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione HD+, affiancato da un processore Unisoc T618, con 4GB di RAM, una tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel (sensore principale), ed anche una splendida batteria da 5000mAh, con ricarica rapida a 18 watt, la memoria interna, invece, è da 128GB.

Se siete curiosi di conoscere da vicino il volantino di casa Esselunga, riuscendo così ad acquistare il prodotto preferito, consigliamo di collegarsi direttamente a questo indirizzo, troverete il dettaglio del volantino ed anche il prezzo finale con tutte le specifiche tecniche.