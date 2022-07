I prezzi attivati da Unieuro sono decisamente più bassi del normale, tutti gli utenti si sentono assolutamente liberi di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, godendo nel contempo di prezzi decisamente più bassi, e prodotti di qualità elevata.

Il volantino riparte sin da subito da dove si era fermato nelle scorse settimane, riuscendo ad accedere ai migliori prodotti in circolazione, senza dover necessariamente pagare cifre troppo alte. Gli acquisti, se interessati alla vicenda, possono essere completati indistintamente dalla provenienza in ogni negozio in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale dell’azienda stessa (è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse avere un valore superiore ai 49 euro).

Unieuro: questi sono gli sconti del volantino

Spendere poco con Unieuro risulta davvero essere alla portata di tutti, gli utenti si ritrovano a poter fare i conti con una campagna promozionale perfettamente in grado di garantire un risparmio importante sui top di gamma, senza richiedere un esborso finale così elevato. I migliori prodotti che è possibile trovare in promozione, vanno a toccare in primis Motorola Edge 30 Pro, il top dell’azienda del 2022, disponibile a 699 euro, senza dimenticarsi di Xiaomi 11T Pro, disponibile a 629 euro, oppure anche degli ultimi must have di Oppo e Samsung.

I modelli in questione non possono che essere Find X5, il fratello minore del Pro, disponibile a 999 euro, ed anche Galaxy S22, il cui prezzo non va oltre i 799 euro.