Per dirla chiaramente, l’approccio di OnePlus alla sua attuale serie 10 di smartphone lascia perplessi. Dalla serie OnePlus 7, abbiamo avuto un fiore all’occhiello Pro insieme a un modello non Pro più economico. Ciò è cambiato con l’arrivo di OnePlus 10 Pro da solo. Il 10R è stato rilasciato, ma per quanto riguarda un modello OP10 di base? Ora abbiamo alcuni nuovi rendering che ci offrono una visione migliore di questo device.

Smartprix, in collaborazione con OnLeaks, ha rivelato una serie di render del dispositivo di prossima uscita, esponendone l’intero design e mettendolo in mostra da ogni aspetto immaginabile. La prima cosa che noterai è la forte somiglianza con il retro di OnePlus 10 Pro, con un pacchetto fotocamera enorme e vistoso che sembra scorrere oltre il bordo. Se visti fianco a fianco, i due modelli sembrano destinati alla vendita insieme.

OnePlus 10T, ancora nessuna notizia per la data di rilascio

La parte anteriore, d’altra parte, è una storia diversa e perde parte di quella sensazione di lusso, presumibilmente per ridurre un po’ il prezzo. Lo schermo non è più curvo agli angoli e c’è un mento nella parte inferiore: anche il modello Pro ne aveva uno, ma sembra essere leggermente aumentato. Inoltre, la fotocamera selfie è stata riposizionata nella parte centrale in alto dello schermo anziché in quella in alto a sinistra.

Il dispositivo di scorrimento degli avvisi, che una volta era un punto fermo di OnePlus, non è più presente, una tendenza che abbiamo notato sui prodotti di fascia bassa dell’azienda. OnLeaks afferma inoltre che OnePlus 10T avrà un telaio in plastica con un retro in vetro per mantenere bassi i prezzi. Sebbene le immagini mostrino lo smartphone nelle tonalità del nero e del verde, questo è puramente speculativo e molto probabilmente le possibilità effettive verranno rivelate con l’avvicinarsi della data di lancio.