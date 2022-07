In attesa dell’arrivo degli iPhone 14 iniziano a circolare le prime informazioni sugli iPhone 15 previsti per il prossimo anno. Pur essendo ancora lontanissimi dal lancio, i dispositivi sono già oggetto di indiscrezioni che svelano alcuni dettagli sul display.

Apple: ecco come sarà il display di iPhone 15!

Dal punto di vista estetico gli iPhone 14 non presenteranno particolari aggiornamenti e, a quanto pare, soltanto con l’arrivo di iPhone 16 si avrà modo di conoscere dei melafonini davvero rinnovati rispetto ai modelli già noti. Gli iPhone 15, in arrivo il prossimo anno, non accoglieranno modifiche rilevanti ma una componente che continuerà a caratterizzare i modelli base di iPhone 14 sarà del tutto eliminata.

La tacca che occupa il display degli iPhone attualmente in commercio sarà parzialmente abbandonata da Apple quest’anno. iPhone 14 Pro e Pro Max si distingueranno, infatti, per l’introduzione di un doppio foro che andrà a sostituire il notch, ancora presente sui modelli standard. Con il lancio di iPhone 15, invece, Apple farà ricorso al doppio foro anche nei modelli di iPhone 15 e 15 Max.

Il notch sarà così soltanto un vecchio ricordo rimpiazzato da una soluzione che anticipa l’introduzione di grandi novità nel corso dei prossimi anni. Gli iPhone del 2024, infatti, potrebbero essere i primi ad avere un display privo delle interruzioni fino ad ora necessarie per riporre i sensori destinati al funzionamento del Face ID e per la fotocamera frontale. Con i futuri iPhone 16, dunque, potrebbero debuttare i primi melafonini con fotocamera sotto il display ma tutto ciò è comunque da prendere con le pinze. Nessuna informazione ha ancora ricevuto conferme da parte della diretta interessata!