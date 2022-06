ASUS ha recentemente annunciato la data di rilascio del suo prossimo telefono da gioco di punta, il ROG Phone 6. Questa settimana, l’azienda ha annunciato su Twitter che il “telefono più cool” sarebbe stato presentato il 5 luglio. Il tweet indica che il telefono avrebbe un raffreddamento a 360 gradi e mostra quello che sembra essere il processore Snapdragon 8+ Gen 1.

ASUS ha già accennato al fatto che il nuovo chipset verrà utilizzato nel suo futuro telefono da gioco. Qualcomm pubblicizza già un aumento delle prestazioni e dell’efficienza rispetto al suo chip precedente, il che implica che il ROG Phone 6 sarà uno dei migliori telefoni da gioco che i soldi possano acquistare quest’anno.

Asus ROG Phone 6 arriverà presto

Il telefono avrà termiche migliorate, un display AMOLED a 165 Hz e una classificazione IPX4, secondo ASUS. Tuttavia, ASUS sembra avere un paio di trucchi in più nella manica. Evan Blass ha fatto trapelare diversi rendering del prossimo device, rivelando cornici molto grandi e una configurazione a tripla fotocamera. Ma questo non è l’aspetto più interessante.

Alcune fotografie mostrano quello che sembra essere il più recente AeroActive Cooler, che ha un design notevolmente più elegante di quello dedicato all’ASUS ROG Phone 5. Sembra che ci sia molta illuminazione RGB, trigger aggiuntivi e funzionerà anche come un supporto per telefono. Le fotografie mostrano anche una custodia per telefono con i grilletti laterali esposti e il pannello posteriore visibile.

A parte le specifiche mostrate sopra, si ritiene che ASUS ROG Phone 6 abbia una fotocamera principale da 64 MP, 18 GB di RAM e una batteria da 5850 mAh con ricarica da 65 W. Non c’è dubbio che quando uscirà, questo telefono sarà una bestia, ma il prezzo è ancora sconosciuto. Le specifiche sui prezzi dovranno attendere fino al rilascio ufficiale.