Lo smartphone robusto Galaxy Xcover 6 Pro e il Galaxy Tab Active 4 Pro saranno entrambi presentati in occasione di un evento di lancio che Samsung ha programmato per il 13 luglio. Ulteriori informazioni sul primo articolo sono appena emerse online, aggiungendosi alle informazioni già trapelate a proposito.

La guida per l’utente del Galaxy Xcover 6 Pro, che porta il numero di modello SM-G736B, è stata caricata su Internet dall’azienda coreana che produce il telefono. Sembra che il prossimo telefono Samsung avrà una batteria rimovibile, poiché include istruzioni dettagliate e fotografie che dimostrano come installare e rimuovere la batteria.

Samsung Xcover 6 Pro arriverà il 13 luglio

È una versione piuttosto speciale quindi, anche se il fatto che la batteria possa essere rimossa non è l’unico motivo per evidenziarne l’unicità. Secondo una voce recente nella Google Play Console, il Galaxy Xcover 6 Pro sarà dotato anche di una CPU Snapdragon 778G di fascia medio-alta. Ciò indica che questo sarà lo smartphone più potente disponibile con una batteria che può essere rimossa.

Altre caratteristiche hardware degne di nota mostrate nel manuale utente includono una porta da 3,5 mm, due pulsanti hardware personalizzabili (un tasto Xcover a sinistra e un tasto ‘in alto’), un pulsante di accensione con uno scanner di impronte digitali laterale, supporto per schede microSD e un fotocamera posteriore ultra ampia. Inoltre, il manuale descrive funzionalità come la modalità Single Take, la registrazione video Super Steady e le funzionalità di Samsung Dex.

Anche se non saremo in grado di dare uno sguardo completo al Galaxy Xcover 6 Pro fino al 13 luglio, è abbastanza ovvio che chiunque ami i telefoni con batterie intercambiabili dovrebbe tenere d’occhio il rilascio del device.