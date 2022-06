Cambia la settimana e cambiano i migliori film e serie TV da vedere in streaming. I cambiamenti però non riguardano i vertici delle classifiche stilate da JustWatch a conferma della voglia degli utenti di vivere storie basata sull’azione e sull’avventura.

Infatti, il team di JustWatch ha realizzato le due classifiche per mostrare i contenuti più apprezzati disponibili in streaming. Entrambe le liste tengono conto di tutte le piattaforme attive in Italia: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, NOW e Tim Vision solo per citare le principali. Incrociando i dati di visione e il gradimento, è possibile realizzare le classifiche per la settimana che va dal 13 al 19 giugno.

L’azione e l’avventura dominano le TOP 10 dei film e delle serie TV più interessanti da guardare in streaming

TOP 10 – Film in streaming

Top Gun Spiderhead Hustle Spider-Man: No Way Home Animali fantastici – I segreti di Silente The Batman Moonfall Morbius House of Gucci Uncharted

TOP 10 – Serie TV in streaming

The Boys This Is Us The Staircase – Una morte sospetta Peaky Blinders Ms. Marvel New Amsterdam Stranger Things L’estate nei tuo occhi Obi-Wan Kenobi Legacies

Come mai prima d’ora, la classifica TOP 10 dei film ha ancora una volta in vetta l’intramontabile Top Gun. Complice l’enorme successo al botteghino registrato da Top Gun: Maverik, il capitolo originale della saga cattura l’attenzione degli appassionati. La storia narra le vicende del giovane pilota interpretato da Tom Cruise che studia per diventare il miglior pilota di aerei da combattimento della Marina Americana.

Andando a guardare la TOP 10 delle Serie TV, la classifica è dominata da The Boys. La serie nasce da un’idea di Eric Kripke e racconta la vita di alcuni supereroi impegnati a vivere la loro vita. I supereroi sono visti come delle star e questo li porta ad essere sempre sotto i riflettori dei media, una pressione non sempre facile da gestire nonostante i superpoteri.