Anton Cvelbar è nome noto per il portale LetsGoDigital che, ormai da diverse settimane, si sofferma su quelle che sono le idee rivoluzionarie del giovane produttore sloveno. Di recente alcune immagini hanno mostrato i prodotti pensati da Cvelbar, tra i quali un mouse con tastierino alfanumerico, degli auricolari sottilissimi e uno smartphone da polso. Adesso un nuovo dispositivo si dimostra davvero interessante: una cover per iPhone con scomparto per gli auricolari integrati.

Cover per iPhone: ideata una custodia con scomparto per gli auricolari!

L’idea di Cvelbar si dimostra pensata per un iPhone ma la possibilità di realizzare qualcosa di simile per i telefoni Android non è da scartare. Lo scopo della custodia è quello di offrire un alloggiamento sicuro nel quale posizionare gli auricolari wireless quando non in utilizzo. Gli utenti potrebbero così svolgere svariate attività senza dover prestare particolare attenzione ai loro AirPods.

Rispetto alle normali cover per iPhone quella pensata dal giovane produttore appare più alta e leggermente più spessa. Nella parte superiore uno scompartimento ospita gli auricolari wireless che, non appena inseriti, saranno automaticamente ricaricati grazie alla tecnologia di ricarica wireless inversa che, nei prossimi anni, approderà sui nuovi iPhone.

La cover per iPhone può essere osservata nei suoi particolari in un video appositamente realizzato e condiviso in rete ma la sua produzione è ancora incerta. Non vi sono particolari informazioni riguardo la sua effettiva realizzazione. L’ideatore anche in questo caso ha avviato una raccolta fondi pensata appositamente per dare il via alla creazione dei suoi prodotti.