Scelte non condivise e comprese da tutti quelle di Conad, Carrefour e Tuodì, le quali hanno deciso di Scelte non condivise e comprese da tutti quelle di, le quali hanno deciso di chiudere per sempre i loro supermercati in alcune zone dell’Italia. A quanto pare, Conad e Tuodì hanno preso una decisione piuttosto drastica, portando difficoltà a migliaia di lavoratori . Discorso leggermente diverso, invece, per Carrefour. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo ai tre supermercati.

Conad, Carrefour e Tuodì: i cambiamenti drastici dei tre supermercati

Tuodì ha scelto di chiudere bottega nel Lazio, lasciando due punti vendita vuoti, 12 lavoratori in disoccupazione e altri 49 a rischio. Saranno ora attivate tutte le procedure del caso:

“procedure di licenziamento collettivo formalizzate in data 28 marzo dalle società Pifo srl per i punti vendita di piazza Pio XI numero 20 e via Fonteiana 59/73 per un totale di 25 lavoratori. Ed inoltre dalla società Cala srl per un totale di 24 lavoratori che operavano nei punti vendita di Via Casalina e via Montecompatri”.

Continuando con Conad, pare che uno dei supermercati più importanti del Nord Italia, a Cognento, abbia deciso di chiudere i battenti. Infatti, il noto punto vendita sarà sostituito dal famoso outlet Intima Moda.

Infine, Carrefour per la chiusura avverrà presso Le Sorgenti a Frosinone. Ecco cosa ha dichiarato la catena francese sul suo sito ufficiale italiano:

“Giovani e Ambiziosi, ci piace definirci così. […] L’esperienza di questi primi 14 anni ha fatto il resto: ci ha insegnato che sono i dettagli a fare la differenza, che è la qualità dei nostri prodotti a renderci riconoscibili e che fare acquisti nei nostri supermercati deve essere per i nostri clienti un piacere. Ecco perché dagli arredi alla disposizione, dall’ampia selezione di prodotti freschi e non sino alle eccellenze più ricercate, estetica e tecnologia sono stati, negli anni, il fulcro della nostra continua ricerca, crescita e innovazione”.