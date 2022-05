I ragazzi de Las Encinas sono tornati sulla scena. Le riprese della nuova stagione di Elite 6 che andrà in onda su Netflix sono infatti iniziate e in queste ultime ore sono state pubblicate in rete le prime foto dal set. Queste ultime lasciano intravedere alcuni personaggi già noti, mentre molti altri sembrano mancare all’appello.

Elite 6: pubblicate in rete le prime foto dal set della nuova stagione in arrivo su Netflix

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete le prime foto dal vivo dal set della prossima stagione di Elite 6. Come già accennato, dalle foto in questione possiamo scorgere volti già noti. Tra questi, ritroviamo ad esempio Patrick e Ivan, interpretati rispettivamente dagli attori Manu Rios e André Lamoglia.

Presenti anche i personaggi di Isadora, interpretato dall’attrice Valentina Zenere, è di Bilal, interpretato dall’attore Adam Nourou. Tuttavia, non sembrano esserci in questi scatti tanti altri personaggi molto amati nella serie tv targata Netflix. Tra questi, manca ad esempio Samuel Garcia, il quale sappiamo infatti che lascerà ufficialmente Elite, anche se per il momento non sappiamo con che modalità.

Risultano assenti dalle foto del set anche i personaggi di Rebe e di Cayetana e anche in questo caso sappiamo già che entrambe lasceranno la serie. Stranamente, però, dalle foto del set non compaiono nemmeno Philippe e Ari. Questi ultimi dovrebbero rimanere nella serie tv, ma non sono stati immortalati nelle foto.

La prossima stagione porterà comunque tante novità e soprattutto anche nuovi attori e protagonisti. Staremo a vedere cosa succederà ai ragazzi de Las Encinas.