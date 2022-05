Elite è una delle serie tv targate Netflix che ha riscosso più successo in questi ultimi anni. Il tutto è dovuto alla trama avvincente e anche ai suoi protagonisti. Nel tempo, abbiamo però visto molti di questi andarsene e ora sembra che ad abbandonare la serie in Elite 6 ci sarà anche l’attore che interpreta il personaggio di Samuel Garcia ma non solo.

Elite 6: la nuova serie dirà addio a Samuel ma anche ad altri personaggi

Sembra che la ormai nota serie televisiva spagnola dei ragazzi de Las Encinas sia pronta a dire addio a diversi personaggi. Tra questi, abbandonerà la serie Itzan Escamilla, ovvero l’interprete di Samuel Garcia.

Si tratta di un personaggio storico che è stato presente sin dall’esordio di Elite. Ora, però, il personaggio è pronto a dire addio. Al momento, però, non è chiaro se in Elite 6 vedremo morire Samuel oppure se quest’ultimo si riprenderà e deciderà di partire.

Oltre a lui, però, sembra che la serie tv spagnola dovrà dire anche ad altri personaggi. Anche Omar Ayuso ha deciso di lasciare la serie e anche due personaggi femminili. La prima di queste è Georgina Amoros, ovvero l’interprete di Cayetana. Già durante la quinta stagione abbiamo infatti avuto modo di vedere come la sua storia sia ormai pressoché conclusa. Infine, lascerà la serie Elite anche Claudia Salas, ovvero l’interprete del personaggio di Rebeka.

Insomma, Elite 6 darà necessariamente spazio ai nuovi personaggi arrivati durante quinta stagione come Ivàn e Isadora, interpretati rispettivamente da André Lamoglia e Valentina Zenere. Tuttavia, non mancheranno sicuramente anche altre new entry.