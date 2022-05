Il popolare sparatuutto Apex Legends ha fatto il proprio ha fatto il proprio debutto sul panorama videoludico mobile lo scorso febbraio. Gli sviluppatori hanno reso disponibile Apex Legends Mobile solo in alcuni mercati selezionati.

Già a marzo la restrizione sembrava destinata a scomparire con l’apertura della pre-registrazione a livello globale. In queste ore, invece, è arrivata la conferma che il titolo sarà rilasciato per tutti entro la fine di maggio.

La conferma arriva direttamente dall’account Twitter ufficiale dedicato al gioco. Nel post si legge che le pre-registrazioni saranno aperte nel corso dei prossimi giorni per permettere ai giocatori di avere un accesso anticipato al titolo.

Legends change the game. But they can't do it without you.

Pre-register and be ready to drop in… later this month!

Android – pre-register now! https://t.co/IB2byHHKrZ

iOS – sign up here for pre-reg updates: https://t.co/A0s3xZGNfk pic.twitter.com/uhZIfoJjWR

— Apex Legends Mobile (@PlayApexMobile) May 2, 2022